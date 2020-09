Un si grand soleil : Eliott aide Akim, Virgile réagit, ce qui vous attend mercredi 9 septembre (épisode n°478 en avance)

5 ( 5 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Si vous êtes accro à la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » et que vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que l’épisode 478 du mercredi 9 septembre, Eliott va venir en aide à Akim.



En effet, Eliott va l’aider à chercher qui est la personne qui le fait chanter.



Alors qu’Akim n’a pas d’autre choix que d’obéir et donc de surveiller les Bastide, Eliott demande à Vivien d’enquêter sur Jordan pour savoir si quelqu’un cherche à le venger…

Akim refuse une invitation d’Alice et continue d’obéir aux ordres du maître chanteur. Et la police découvre le corps sans vie du détective privé de Julien Bastide !



De son côté, Virgile réagit et met Charlène à la porte. En effet, il lit un sms de Sofia destiné à Charlène, qui parle d’argent et de cure de désintox, il comprend alors que Charlène se moque de lui et essaie de soutirer de l’argent à ses proches.

Quant à Myriam, elle confie à Davia qu’elle est entrain de tomber amoureuse de Manu. Mais elle sait qu’il a peur de s’engager…

Rendez-vous mercredi 9 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

