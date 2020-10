« 12 coups de midi » : Vanessa Paradis ou Lily-Rose Depp ? Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

5 ( 4 )



« 12 coups de midi » : Vanessa Paradis ou Lily-Rose Depp ? Mais qui peut bien se cacher derrière l’étoile mystérieuse du jeu « Les Douze coups de midi » de Jean-Luc Reichmann. Et bien sur la toile on hésite beaucoup, et pour cause. Deux noms ont beaucoup circulé et peuvent tous les deux correspondre aux indices proposés : Vanessa Paradis d’une part; Lily-Rose Depp d’autre part. Alors, mère ou fille ? Faites-votre choix !



« 12 coups de midi » : Vanessa Paradis ou Lily-Rose Depp ? : rappel des indices

L’occasion de faire un récapitulatif des indices déjà présents sur l’étoile de midi et ceux qui commencent à y apparaître…

Une guitare basse, la statue d’un ange, un jardin fort célèbre (Versailles, ndrl), un coquillage, une danseuse et un mégaphone qui commence à apparaître.

Et il ne s’agit pas de : Cristina Cordula, Zinedine Zidane, Stéphane Bern, Le Prince Harry, Johnny Rotten, Kad Merad, Sandrine Quétier, Johnny Deep, Bradley Cooper, Keanu Reeves, Tom Hanks, Nikos Aliagas, Christian Clavier, John Travolta, Matt Damon, Ben Affleck, Nabilla, Brigitte Bardot, Franck Dubosc, Robbie Williams, Cyric Lignac, Nicolas Cage et Chris Marques.



Tous ces indices réunis peuvent autant correspondre à Vanessa Paradis qu’à sa fille Lily-Rose Depp. Mais les dernières rumeurs en date vont bien en direct de la petite dernière ^^.

« 12 coups de midi » : et l’audience dans tout ça ?

Côté audimat, tout va bien pour le jeu de TF1 toujours large leader de sa case horaire. Hier midi, 3.3 millions de fidèles ont répondu à l’appel soit 33% du public présent devant son poste de télévision. Cela signifie aussi qu’il n’y avait pas grand monde sur les chaînes d’en face.

📊[AUDIENCES] Très beaux scores pour les @12Coups_tf1 hier : 🌟 3.3M de tlsp

🌟 33% auprès des 4+

🌟 27% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/2IW2gsGzCm — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) October 29, 2020

Les « 12 coups de midi » c’est tous les jours, du lundi au dimanche, dès 12 heures sur TF1 et MYTF1 pour voir ou revoir l’émission en replay.

Quant Léo va t-il être éliminé ? Va t-il trouver l’étoile mystérieuse ? Et on peut vous dire que c’est bien Léo qui va trouver cette étoile dans les tous prochains jours. Quant à son élimination, elle n’est pas d’actualité.

Aujourd’hui il jouera pour une 60ème participation et débutera l’émission avec une cagnotte de 225.795 euros.

