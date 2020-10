« Ici tout commence » vidéo : découvrez le générique du nouveau feuilleton de TF1

5 ( 7 )



Annonces





« Ici tout commence » vidéo. On ne vous apprendra rien en vous révélant que le nouveau feuilleton de TF1 « Ici tout commence » prendra place dans la grille des programmes de TF1 à compter de ce lundi 2 novembre 2020. Rendez-vous chaque jour de la semaine dès 18h30 sur la chaîne et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





En attendant de découvrir vos nouveaux héros de quotidien, nous vous proposons d’en découvrir le générique.

« Ici tout commence » vidéo : découvrez le générique signé Gims

Comme vous le savez, puisque nous l’avons déjà évoqué, c’est Gims qui a signé le générique de ce nouveau rendez-vous qui devrait, confinement oblige, devenir très vite un incontournable.



Annonces





Et comme avec tous les titres de Gims, on a déjà cet air dans la tête. Bref, ça sent déjà le tube, un de plus pour le célèbre rappeur.

#EXCLUWEB Découvrez en exclusivité le générique de #IciToutCommence ! 😍🎊🎁

C'est CANON ! ✨🔥

Rendez-vous le 2 Nov à 18h30 sur @TF1 📺🍿 pic.twitter.com/ZbV3rJcMDO — Ici Tout Commence (@ITC_TF1) October 29, 2020

« Ici tout commence » spoilers : résumés en avance

Pour ceux qui les auraient loupés, (re)voici les résumés en avance et autres spoilers de la première semaine de diffusion, à savoir du lundi 2 au vendredi 6 novembre 2020 inclus.

Lundi 2 novembre 2020, épisode 1 : C’est la rentrée à l’institut Auguste Armand, les nouveaux candidats s’apprêtent à recevoir les informations pour passer la première épreuve. La compétition est lancée ! Les attentes de Maxime ne sont pas du tout celles qu’il imaginait. Les professeurs sont face à un problème : qui pourra remplacer le professeur de salle qui ne s’est pas présenté ?

Mardi 3 novembre 2020, épisode 2 : Maxime accepte difficilement le choix de Salomé. En plein doute sur son avenir, il obtient un soutien inattendu. Le chef Teyssier se montre sans pitié avec son assistante Noémie et reçoit un étrange message. Antoine est en plein dilemme après les révélations de Lisandro, le professeur de salle.

Mercredi 4 novembre 2020, épisode 3 : Tandis que Maxime mise sa dernière carte, Salomé fait une révélation à son amie, Anaïs. Lisandro est sur la sellette, mais un acte héroïque le sauve. Hortense sème le doute auprès d’Eliott, déstabilisé.

Jeudi 5 novembre 2020, épisode 4 : Alors que les préparatifs de la réception battent leur plein, Salomé est plongée dans ses incertitudes. Craignant de nouvelles révélations, Teyssier menace Enzo et Noémie qu’il soupçonne de complicité. Eliott se sent déstabilisé par les provocations d’Hortense et reçoit une proposition inattendue de la jeune femme.

Vendredi 6 novembre 2020, épisode 5 : Auguste, Claire et tous les invités sont présents à un événement tant attendu, mais Salomé se fait attendre. La relation entre Rose et Clotilde n’évolue pas comme prévu. Noémie s’apprête à commettre l’irréparable…

« Ici tout commence » débarque dès ce lundi 2 novembre 2020 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés