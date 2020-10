Plus belle la vie : ce soir, Roland et Kilian réconciliés (résumé + vidéo épisode 4139 PBLV du 29 octobre 2020)

4.9 ( 10 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4139 du jeudi 29 octobre 2020 – Kilian et Roland vont finalement se réconcilier ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, alors que les choses avaient mal démarrer entre le père et le fils, Kilian fait un pas vers Roland et ils font la paix…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4139

Thomas refuse l’alliance de Mathieu, et fait un signalement à la police. François est prévenu qu’il est la cible de Mathieu et remercie Thomas de lui avoir sauvé la vie. Ce dernier ne veut pas se réconcilier pour autant. Kilian, quant à lui, commence à s’ouvrir à Roland et le remercie de s’inquiéter pour eux. Un moment d’émotion nait entre le père et le fils. Mathieu tombe sur Sophie et la supplie de l’écouter, il lui offre une bague et commence à s’énerver quand elle refuse la porter…

La famille Nebout visite une maison médicalisée. Jocelyn a l’air d’aimer l’endroit. Yolande n’est pas d’accord, pour elle ça ressemble à une prison. Elle est blessée par l’enthousiasme de Jocelyn. Mais elle découvre son secret plus tard, elle le confronte et elle est bouleversée…



Annonces





Venu louer une chambre au Céleste, Mazelle sauve Mirta d’un client mécontent et lui offre un pot de miel. Mirta est touchée et se renseigne sur lui auprès de Boher.

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4139 du 29 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés