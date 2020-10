« Alice Nevers » du 22 octobre 2020 : les deux premiers épisodes de la saison ce soir sur TF1

4.9 ( 8 )



« Alice Nevers » du 22 octobre 2020. C’est parti pour la nouvelle saison de votre série « Alice Nevers ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.



Ce soir les deux premiers épisodes « La rançon » et « Dilemme »

« Alice Nevers » du 22 octobre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

« La rançon » : Le procureur Solanas est entre la vie et la mort. Alice et Marquand récupèrent l’enquête : pourquoi son fils Amaury se sent-il coupable ? Y a-t-il un lien avec le trafic de « nudes » – ces selfies intimes échangés sur les réseaux sociaux – qui fait rage dans son lycée ? Et Ada, leur fille, y est-elle mêlée ? Après le retour de Mathieu, Alice cherche des informations sur sa cavale, sans en parler à Marquand…

« Dilemme » : Le médecin-chef Nathan Gallois a été assassiné en pleine grève des urgences. Dilemme pour Alice : doit-elle fermer le service et mettre en danger la vie des patients ou faire confiance aux soignants ? Sachant que Nathan semblait très lié avec une médecin du service… Marquand refuse que Petit Paul voit son père seul. Mais Alice lui fait-elle vraiment part de ses nouveaux rapports avec Mathieu ?



Ces deux épisodes inédits seront suivis de 2 rediffusions dès 23h05.

« Alice Nevers » est de retour ce soir sur TF1. Les fidèles seront-ils au rendez-vous ?

