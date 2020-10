« Envoyé Spécial » du 22 octobre 2020 : sommaire et reportages de ce soir (VIDEOS)

4.5 ( 8 )



« Envoyé Spécial » du 22 octobre 2020. Ce soir votre magazine « Envoyé Spécial » est de retour sur France 2 à partir de 21h05 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur France.TV pour un nouveau numéro inédit présenté par Elise Lucet.



Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé Spécial » du 22 octobre 2020 : sommaire et reportages de ce soir

✔️ Profs sous la menace

Un reportage de Virginie Vilar, Perrine Bonnet, Romain Boutilly, Alexandre Paré et Kristian Autain



Ils sont bouleversés par l’attaque terroriste dont a été victime leur collègue Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Aujourd’hui, ces profs racontent ce qu’ils vivent au quotidien quand ils font cours sur l’histoire, l’éducation civique, les religions. Menaces, intimidations, remise en cause de leur enseignement, pression des parents : ils ont le sentiment que leur hiérarchie ne les soutient pas toujours. Envoyé Spécial a recueilli leur témoignage, ils confient leur angoisse et leur lutte quotidienne pour faire leur métier.

✔️ Lactalis au-dessus des lois ?

Une enquête de Marianne Kerfriden, Inès Leraud, Geoffrey Livolsi et Mathias Destal avec Disclose

Nous mangeons tous les jours des produits Lactalis : fromages, yaourts, crèmes dessert, lait infantile. Mais le géant mondial du lait, qui emploie plus de 15 000 salariés en France, est pointé du doigt par des anciens salariés qui dénoncent des méthodes douteuses : Lactalis coupe-t-il le lait avec de l’eau, pratique illégale ? L’entreprise fait-elle pression sur des lanceurs d’alerte ? Les usines polluent-elles les rivières avec leurs eaux usées ? Le média d’investigation Disclose a mené l’enquête pour Envoyé Spécial.

✔️ Ma vie de… fêtard clandestin

Un reportage d’Eugénie Yvrande, Marion Cieutat et Gila Nazari avec STP Productions

Couvre-feu ? Rassemblements interdits ? Peu importe ! Eux veulent faire la fête, quitte à braver les règles sanitaires et risquer la contamination. Envoyé Spécial a suivi ces fêtards clandestins, trentenaires qui se retrouvent dans des bars transformés en boîtes de nuit, retraités dans des thés dansants ou jeunes adultes qui se donnent rendez-vous dans des lieux désaffectés.

✔️Etats-Unis : les mères en colère

Un reportage de Sophie Przychodny et Pauline Louvet avec Babel Doc

Et si elles détenaient la clé du vote le 3 novembre prochain ? Ces mères de familles qui tentent de maintenir leur foyer à flot alors que le chômage et le coronavirus frappent le pays. Des millions d’électrices décisives! Donald Trump peut-il compter sur ces femmes conservatrices qui l’avaient soutenu il y a quatre ans ? Joe Biden bénéficiera-t-il de la colère des mères de familles modestes ? Reportage en Floride où l’élection est plus indécise que jamais.

