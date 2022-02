« Alice Nevers » du 10 février 2022 : ce soir, l’ultime épisode sur TF1

5 ( 3 )

« Alice Nevers » du 10 février 2022 : ce soir, l’ultime épisode ! Triste nouvelle pour les fans puisque la toute dernière enquête d’« Alice Nevers » sera diffusée ce soir, jeudi 10 février 2022, dès 21h10 sur TF1 puis en streaming vidéo et replay sur MYTF1. Pour ce dernier rendez-vous direction la Normandie avec au programme une nouvelle enquête sous haute tension mais aussi un mariage pour Alice et Marquand !







« Alice Nevers » du 10 février 2022 : ce soir, l’épisode « Cavalcades »

Après des années d’enquêtes dans la capitale, Alice et Marquand ont décidé de prendre un nouveau départ loin du tumulte Parisien et sont partis sur la côte normande au pied du Mont-Saint-Michel. Mais s’ils comptaient prendre leurs fonctions en douceur et surtout préparer tranquillement leur mariage tant attendu, entre frictions avec la nouvelle équipe et Marquand obligé de s’infiltrer dans une écurie de chevaux de course, rien ne se passe comme prévu pour notre proc et son commandant de police…

La mort d’un jeune jockey plonge Alice dans un monde où la compétition se nourrit de violence et d’argent. Meurtre, disparition et pur-sangs sont les ingrédients d’un cocktail qui pourraient être fatals à notre cher Marquand. Dans le haras du Prince Fayçal, nos héros vont devoir surmonter tous les obstacles pour mériter leur fin heureuse…

Interprètes

Dans les rôles principaux : Marine Delterme, Jean-Michel Tinivelli, Laurent Gamelon, Garance Thenault, Paul Bartel, Amélie Robin, Jessyrielle Massengo, Tom Hudson, Grégoire Champion, Lauréna Thellier, Sabine Pakora…



La bande-annonce

Une page de la télévision se tourne ce soir avec le final d’« Alice Nevers » à découvrir sans faute dès 21h10 sur TF1.

