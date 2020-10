Audiences TV prime 15 octobre 2020 : le final de « Infidèle » petit leader (TF1), le « 9-1-1 » toujours au top (M6)

4.6 ( 10 )

Audiences TV prime 15 octobre 2020. Hier soir petite victoire pour TF1 avec le final de la série « Infidèle » portée par Claire Keim. Les deux derniers épisodes ont réuni 3.31 millions de téléspectateurs pour 17.1 % de part de marché.



Audiences TV prime 15 octobre 2020 : autres chaînes

Sur M6 l’équipe d’urgence du « 9-1-1 » reste au top, notamment sur cibles. Sur l’ensemble du public les deux épisodes inédits ont convaincu 2.74 millions de fans soit 12.6% des téléspectateurs.

Sachez qu’il s’agit de la meilleure audience historique pour deux épisodes inédits (en nombre de téléspectateurs, ndrl) et que la chaîne était leader sur le public de moins de 50 ans et les fameuses ménagères avec 23% de pda.



.@M6 #Audiences #911M6 🏆MEILLEURE PERFORMANCE HISTORIQUE pour les 2 épisodes inédits

🥈2e meilleur score auprès des 4+ depuis le lancement de la marque

☎️Leader FRDA-50 et -50 ans 13% auprès des 4+

23% auprès des FRDA-50

20% auprès des -50 ans

2.7 M de tlsp pic.twitter.com/1VEpUg5ity — M6Pro (@M6pro) October 16, 2020

On retrouve ensuite France 3 avec le film « Un monde parfait » porté par Kevin Costner et Clint Eastwood. Verdict : 2.35 millions de cinéphiles pour une part d’audience moyenne de 11.7%.

De son côté France 2 proposait un numéro spécial et inédit de son magazine « Vous avez la parole ». Au lendemain des mesures annoncées par Emmanuel Macron, les Français étaient invités à débattre avec le ministre de la Santé Oliver Véran et Jean-Luc Mélenchon qui s’est décommandé à la dernière minute. Dirigé depuis Marseille par Léa Salamé et Thomas Sotto, le débat n’a suscité l’intérêt que de 1.44 million de Français (pda 7.6%).

"Vous avez la parole" : au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron, @LeaSalame et @ThomasSotto seront ce soir en direct de Marseille. Olivier Véran, Ministre de la Santé, et Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches du Rhône, débattront avec des citoyens. #VALP #Couvrefeu pic.twitter.com/1RBBgUPWUt — France 2 (@France2tv) October 15, 2020

France 5 complète le top 5 avec le documentaire « Planète volcan » vu par 1.41 million de passionnés de phénomènes naturels (PDA 6.2%).

