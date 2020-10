« Infidèle » du 15 octobre 2020 : ce soir le final avec les deux derniers épisodes !

4.3 ( 13 )



« Infidèle » du 15 octobre 2020. Et c’est déjà l’heure du final pour la saison 2 de votre série « Infidèle ». Rendez-vous 21h05 sur TF1 et MYTF1 pour les deux derniers épisodes.



« Infidèle » du 15 octobre 2020 : l’heure du final

Épisode 5 : Emma confronte Gabriel à son activité d’escort. Qui est-il vraiment ? Parallèlement, elle ouvre la porte de sa maison à Matteo et Juliette, lui offrant la possibilité de rebondir. Cette cohabitation annonce-t-elle le début de quelque chose ? Matteo aimerait y croire. Perdue, Candice est tiraillée entre son envie d’être jeune et son rôle de mère qu’elle ne sait plus comment assumer.

Épisode 6 : Un drame vient provoquer un séisme rebattant les cartes et promettant un final haletant…



« Infidèle », suite et fin de la saison 2, ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1

Quelle audience pour ce final ?

La semaine dernière petite place de leader pour votre série avec 3.08 millions de fidèles et 15.2% de part de marché sur l’ensemble du public.

Qu’en sera t-il ce soir à l’occasion de ce final ?

Et la semaine prochaine alors ?

Plus d’« Infidèle » la semaine prochaine mais un retour attendu, celui d’ « Alice Nevers » ! >>> Pour en savoir plus CLIQUEZ ICI

