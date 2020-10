Audiences TV prime jeudi 1er octobre : « Infidèle » petit leader (TF1), succès pour «Unis pour le Liban » (France 2)

4.5 ( 8 )



Audiences TV prime jeudi 1er octobre 2020. Hier soir retour de la série portée par Claire Keim « Infidèle ». À ses côtés Jonathan Zaccaï et Tom Leeb.



Et sans surprise la série s’est imposée en tête des audiences mais sans vraiment briller. Verdict : 3.37 millions de téléspectateurs et 15 % de part de marché pour le premier épisode; 2.78 millions et 15.6% de pda pour le second. On est très loin des 5 millions de fidèles qui avaient adoré la saison 1.

Audiences TV prime jeudi 1er octobre 2020 : le reste du top 5

On retrouve ensuite France 3 avec la rediffusion du film culte « Les rivières pourpres » vu ou revu par 2.60 millions de cinéphiles soit 11.9% des téléspectateurs.

Beau succès pour la soirée « Unis pour le Liban » de France 2 marquée notamment par un grand concert caritatif diffusé en direct depuis l’Olympia. Il a été salué par 2.37 millions de Français soit 12.1% de l’ensemble du public.

Les équipes du « 9-1-1 » de M6 n’ont pas à rougir de leurs performances. Hier soir elles ont tenu en haleine 2.33 millions d’inconditionnels soit près de 11 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant la petite lucarne.

Notez une place de leader auprès du public féminin avec près de 20% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @M6

#911M6

🏆Leader auprès des FRDA<50 et des -50 ans avec :

🚨20% auprès des FRDA<50

🚨18% auprès des -50 ans

➡2,3 millions de tlsps (pic à 2,6M) pic.twitter.com/Y9obtGjpT5 — M6Pro (@M6pro) October 2, 2020

Arte complète le top 5 avec la mini-série « Kidnapping ». Les deux premiers épisodes de la soirée ont convaincu 1.20 million de téléspectateurs (pda 5.3%).

