« Tous en cuisine » du vendredi 2 octobre : ingrédients et ustensiles pour les 2 recettes de Cyril Lignac ce soir

« Tous en cuisine » du vendredi 2 octobre 2020 : ingrédients et ustensiles pour les 2 recettes de Cyril Lignac ce soir. Avant-dernier vendredi pour l’émission culinaire de M6 « Tous en cuisine » en direct avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Et oui dès lundi dernière semaine de diffusion avant qu’« Objectif Top Chef » ne prenne le relais.



Au menu ce soir un plat (LINGUINE BOLOGNAISE DE LÉGUMES) et un dessert (FINANCIER À LA NOISETTE).

« Tous en cuisine » du vendredi 2 octobre : ingrédients et ustensiles pour les 2 recettes de ce soir

LINGUINE BOLOGNAISE DE LÉGUMES

Les ingrédients pour 4 personnes



240g de linguine

50cl de bouillon cube ou de légumes

20cl de sauce tomate

1 branche de basilic

½ oignon épluché et ciselé

1 gousse d’ail épluchée, dégermée et hachée

1 carotte épluchée et coupée en petits cubes

1 branche de céleri épluchée et coupée en petits cubes

¼ de potimarron épluché et coupé en cube

2 tomates pelées, épépinées et coupées en cubes

1 burrata

Huile d’olive

Gros sel

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 casserole + 1 fouet

1 casserole + 1 spatule + 1 pince à pâte + 1 grande louche

1 sauteuse + 1 spatule + 1 microplane

FINANCIER À LA NOISETTE

Les ingrédients pour 4 personnes

90g de poudre de noisettes

150g de sucre glace

½ gousse de vanille

60g de farine

4 blancs d’œufs

100g de beurre fondu et noisette

1 pincée de sel fin

Sucre glace

Les ustensiles

1 poêle + 1 spatule + 1 bol

1 saladier + 1 fouet + 1 maryse

un moule à manqué beurré et fariné de 22cm

Maintenant que vous avez la liste de tout ce qu’il vous faut, rendez-vous dès 18h40 sur M6 et 6Play pour obtenir toutes les informations nécessaires à la réalisation de ces deux recettes.

N’oubliez pas également que vous trouverez les recettes sur les compte Facebook et/ou Instragram de Cyril Lignac ou ceux de M6.

« Julia elle fait les ronds après, c’est normal ou pas ? » 🤔

Quand @juliavignali s’improvise pâtissière 😂#TousEnCuisine du lundi au vendredi à 18.40 📺 pic.twitter.com/Gi0SKkXFzJ — M6 (@M6) October 2, 2020

Rendez-vous ce soir dès 18h40 sur M6 pour le dernier numéro de la semaine de « Tous en cuisine » en direct avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony.

