« Candice Renoir » du 2 octobre : ce soir final de la saison 8

« Candice Renoir » du 2 octobre 2020. Et voilà l’heure du final de la saison 8 a sonné pour « Candice Renoir ». Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 et France.TV avec l’épisode « Comme on fait son lit on se couche »



« Candice Renoir » du 2 octobre 2020 : votre épisode de ce soir

Deux flics de l’IGPN se sont installés dans le bureau d’Antoine… Et s’ils feignent d’être amènes ils ne sont pas là pour se faire des copains. Tant pis pour Candice qui en est pour ses frais et rengaine vite fait ses sourires de «blonde «à la pêche aux infos. Aurait-elle à faire face à plus blonde qu’elle ? Ou cette fliquette de l’IGPN qui vient explorer jusqu’aux fonds de ses tiroirs serait-elle plus forte ? L’ambiance s’alourdit à la BSU, le duo de l’IGPN furète partout et a le chic notamment pour débarquer à n’importe quel moment dans l’open space… Même les toilettes ou une scène de crime ne sont plus des endroits sûrs.

La petite bande-annonce de vendredi soir ❤️ Déjà la fin de la saison 8 😢 On vous attend nombreux pour ce dernier épisode ✊💖 #CandiceRenoir #saison8 #inédit #bandeannonce pic.twitter.com/thSaM7wB1t — CandiceRenoir (@CandiceRenoir) September 30, 2020



« Candice Renoir » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 et France.TV pour le tout dernier épisode de la saison.

