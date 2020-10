Un si grand soleil : Xavier dénonce sa mère, Elsa en danger, ce qui vous attend vendredi 2 octobre (épisode n°493 en avance)

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors qu’il n’y avait exceptionnellement pas d’épisode ce soir, vous avez sûrement hâte de savoir ce qui vous attend demain dans « Un si grand soleil ». Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 493 du vendredi 2 octobre, Xavier va finalement dénoncer sa mère à la police !



En effet, Alice et Xavier reviennent ensemble à Montpellier et Xavier dit tout ce qu’il sait au commissariat.



Mais quand la police se rend chez Joséphine pour l’arrêter, il est trop tard. Elle a pris la fuite et laissé une lettre d’adieu pour Xavier… Malheureusement, la police découvre qu’elle a transféré tout son argent aux îles Caïman et qu’elle est sûrement partie vers un pays sans accord d’extradition avec la France. Becker et la juge pensent qu’ils ne la retrouveront pas…

De son côté, Julien expliquent à Manon et Arthur que Xavier est le frère de leur mère et qu’il est donc leur oncle.



Eve est de retour à Montpellier. Eliott vient la chercher mais il nie avoir des nouvelles de Virgile… Quant à Manu, un indic a retrouvé la trace d’Elsa mais Camille surprend leur conversation téléphonique… Elle comprend que son père recherche Elsa, Manu lui demande de ne rien dire.

Et alors qu’elle suit Eliott, Elsa est menacée d’une arme…

Rendez-vous vendredi 2 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

