Demain nous appartient en avance : Catherine hospitalisée (résumé + vidéo épisode 769 DNA du 7 octobre 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 767 du mercredi 7 octobre 2020 – Catherine est hospitalisée suite à son agression ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Et la police vient déjà l’interrogée pour en savoir plus sur ce qui s’est passé…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 768

Catherine est hospitalisée à Saint Clair. Elle a été poignardée au niveau de l’abdomen en pleine rue ! Pour Martin, elle accepte de revenir sur les détails sordides de cette agression…

Et de nouvelles foudres s’abattent sur la famille Delcourt : Alex ne s’en sort pas, Catherine est mal en point et Judith est tiraillée par de menaçants cauchemars. Leïla, qui était revenue pour quelques jours, prend une grande décision. Ulysse a décidé d’organiser une nouvelle expédition d’urbex à laquelle les Sétois semblent vouloir se greffer les uns après les autres.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 768 du 6 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1.

