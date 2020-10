« Mask Singer » saison 2 : qui se cache derrière le masque du squelette ? (indice)

5 ( 2 )



« Mask Singer » saison 2. Et on continue notre chasse aux indices au sujet de la saison 2 de « Mask Singer » ! Rappelons pour la petite histoire que cette deuxième saison 100% inédite débutera le samedi 17 octobre 2020 à 21h05 sur TF1 mais aussi sur MYTF1 pour les vidéos bonus, les extraits et le replay.



Hier nous vous avons proposé un premier indice à propos du masque du robot. Si vous n’y étiez pas et/ou que vous avez loupé l’info >>> suivez ce lien pour en savoir plus !

« Mask Singer » saison 2 : qui se cache derrière le masque du squelette ?

Comme vous le savez, parmi les 12 masques proposés cette saison, l’un d’entre-eux sera un squelette !

Et la production a décidé de nous dévoiler un premier indice à son sujet. Mais pas sûr que cet indice vous mette vraiment sur la bonne voie.



Indice n°1 : « Vous me voyez souvent tiré à 4 épingles ».

Avez-vous déjà une idée ? Peut-on y voir un quelconque rapport avec le milieu de la mode ?

>>> Plus d’infos sur cette saison 2 et sur ses nouveautés ICI

Pour en savoir plus et commencez à mener l’enquête rendez-vous dès le samedi 17 octobre 2020 dès 21h05 TF1 pour le lancement de la nouvelle saison. Une saison également à suivre sur MYTF1.

