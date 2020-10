« Joséphine ange gardien » : deux inédits les 19 et 26 octobre 2020 sur TF1

4.9 ( 12 )



Annonces





« Joséphine ange gardien » la série de TF1 revient enfin en inédit ! Deux épisodes sont d’ores et déjà programmés pour les lundi 19 et lundi 26 octobre 2020.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Joséphine ange gardien » : épisode « Disparition au lycée »

Diffusion le lundi 19 octobre 2020 à 21h05 sur TF1

Cet épisode devait initialement être diffusé le 18 août avant que TF1 ne décide de le remplacer par une rediffusion. Au casting Mimie Mathy bien sûr mais aussi Omar Meftah, Kamel Belghazi, Rébecca Benhamour Marion Canneval et la Miss Météo de TF1 la jolie Tatiana Silva.

Elèves de terminale au sein du très sélect lycée privé Vendôme, Amel, Maëva et Lou sont convoquées par la police. Leur amie, Flavie, a disparu et les policiers soupçonnent ses trois coéquipières de leur cacher la vérité… Elles doivent pourtant participer à un championnat de relais 4 x 100 mètres toutes les quatre le lendemain. Que cache leur silence ? Joséphine et son stagiaire Ismaël n’ont que 24 heures pour tout découvrir. A moins qu’Ismaël n’ait une autre idée ingénieuse : celle de revenir dans le temps, trois jours auparavant…



Annonces





« Joséphine ange gardien » : épisode « Mon fils de la lune »

Diffusion le lundi 26 octobre 2020 à 21h05 sur TF1. Au casting Mimie Mathy bien sûr mais aussi Corinne Touzet, Serge Hazanavicius, Avy Marciano ou bien encore Eric Laugéria

Joséphine débarque sur la Lune, enfin plus précisément au Musée de l’Espace. Pourtant, pas question de rester en apesanteur : Suzanne, sa cliente, a perdu son fils Théo dans les couloirs, c’est la panique ! Immédiatement, Joséphine l’aide à chercher son petit garçon avant de découvrir qu’il s’agit d’un adolescent de 15 ans, un peu dans la lune. Théo est atteint du syndrome d’Asperger et veut devenir astronaute. Suzanne, qui fait tout pour que son fils ait une vie comme tous les adolescents de son âge, va devoir se battre pour conserver la garde de son fils.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés