Demain nous appartient spoilers : Alex en prison, Judith révèle un secret, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 5 au 9 octobre)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 5 au 9 octobre 2020 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr propose aux fans les plus curieux d’en savoir plus sur ce qui les attend la semaine prochaine avec les résumés spoilers.



Et on peut déjà vous dire que les choses ne vont pas s’arranger pour Alex…



A nouveau soupçonné du meurtre de Jacques Bertrand, Alex va aller en prison ! Et alors que Judith a décidé d’affronter ses problèmes avec la nourriture, elle va finir par révéler un lourd secret qu’elle cache à tout le monde depuis des semaines…

De son côté, Rose va devoir affronter le retour de son père. Finiront-ils par faire la paix ?



Quant à Leïla, elle va prendre une grande décision avant de mystérieusement disparaitre en fin de semaine…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 5 au 9 octobre 2020

Lundi 5 octobre (épisode 767) : Les opinions divergent quant à l’implication d’Alex dans l’enquête policière en cours. Judith et Maxime ne savent plus comment affronter la vague de malheurs qui s’abat sur leur famille. Rose ne décolère pas de la duperie que son père a mise en place pour essayer de se rapprocher d’elle, mais elle ne connaît pas toutes les raisons qui l’ont poussé à agir ainsi. Sacha s’en prend à Clémentine, la jugeant responsable d’un regrettable accident.

Mardi 6 octobre (épisode 768) : Alex se retrouve dans de beaux draps après une découverte de la police. Il se sent plus seul que jamais, sans savoir que sa fille se porte très mal. Alors que Rose commence à changer d’avis par rapport à son père Auguste, Salomé, elle, est très claire avec Maxime. Ben est bien décidé à ne pas laisser son père et Clémentine tranquilles.

Mercredi 7 octobre (épisode 769) : De nouvelles foudres s’abattent sur la famille Delcourt : Alex ne s’en sort pas, Catherine est mal en point et Judith est tiraillée par de menaçants cauchemars. Leïla, qui était revenue pour quelques jours, prend une grande décision. Ulysse a décidé d’organiser une nouvelle expédition d’urbex à laquelle les Sétois semblent vouloir se greffer les uns après les autres.

Jeudi 8 octobre (épisode 770) : Judith a décidé de reconnaître l’un de ses problèmes et d’y faire face grâce à Marianne. Mais les nouvelles qui l’attendent chez elle ne sont pas réjouissantes. Noémie, l’assistante du chef pâtissier Teyssier, arrive à Sète pour superviser les stagiaires du Spoon. A l’hôpital, Marianne et William tentent de maintenir en vie une inconnue qui a subi un terrible accident.

Vendredi 9 octobre (épisode 771) : Chloé pousse Judith à soulager sa conscience, même si cela implique de grands efforts douloureux pour la jeune femme. Judith décide de révéler le cauchemar qu’elle a traversé ces dernières semaines. Teyssier, le chef pâtissier, s’en prend à ses élèves, tandis qu’Auguste a une importante proposition à faire à Rose. Chez les Beddiar, personne n’a dormi de la nuit car ils sont sans nouvelles de Leïla…

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 28 septembre au 2 octobre

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

