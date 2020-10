Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 4 octobre 2020 (vidéo)

5 ( 3 )



Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 4 octobre 2020. Ce dimanche soir, et comme chaque semaine, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de ce 4 octobre 2020.



« Sept à huit » du dimanche 4 octobre 2020

Dans « 7 à 8 Life », qu’est-il arrivé à Victorine ? À 18 ans la jeune fille a été retrouvée noyée dans un ruisseau. À Villefontaine dans l’Isère sa mort suscite une immense émotion.

Et dans « 7 à 8 », des centaines de villages victimes de pollution. Des milliers de personnes empoisonnées et/ou décimées par le cancer. Enquête interdite sur la face cachée de la croissance chinoise.

Enfin le portrait de la semaine sera consacré à une immense dame qui nous manque tellement : Catherine Laborde. L’ancienne reine de la météo sur TF1 nous raconte son combat contre la maladie qui lui vole peu à peu ses souvenirs. Après 2 ans d’absence, elle donne de ses nouvelles dans le « Portrait de la Semaine » d’ Audrey Crespo-Mara.



Depuis 2014, Catherine Laborde, ex-reine de la météo sur TF1, souffre de la maladie à corps de Lewy, mélange de Parkinson et d’Alzheimer. Après 2 ans d’absence, elle donne de ses nouvelles dans le « Portrait de la Semaine » d’@audrey_crespo.

📺 Ce dimanche, dès 18H20 sur @TF1 pic.twitter.com/bVX38npKNs — Sept à Huit (@7a8) October 2, 2020

D’autres reportages seront au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 4 octobre 2020. Pour les découvrir rendez-vous dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay.

