Déprogrammation : France 2 rend hommage à Sean Connery ce dimanche 1er novembre 2020

France 2 rend hommage à Sean Connery décédé aujourd’hui à l’âge de 90 ans. En ce dimanche 1er novembre 2020 la chaîne bouleverse sa grille et déprogramme ainsi le film « Barry Seal : American Traffic » qui sera diffusé à une date ultérieure qui n’a pas été précisée pour le moment.



Au programme, deux films de la saga 007 : « James Bond contre Dr No » dès 21h05 puis « Les diamants sont éternels » dès 22h55.

Nous rendons hommage, dimanche soir, à l'immense acteur #SeanConnery avec la diffusion de deux #JamesBond. 21h05 : James Bond contre Dr No

22h55 : Les diamants sont éternels pic.twitter.com/fkzk8pCwCc — France 2 (@France2tv) October 31, 2020



« James Bond contre Dr No »

James Bond affronte ici la terrible organisation Spectre dans une course pour s’emparer d’un décodeur soviétique. Sa mission l’emmène dans une excitante course de hors-bord, une brutale attaque en hélicoptère et une bagarre inoubliable.

Au casting : Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman, Jack Lord, Bernard Lee …

« Les diamants sont éternels »

James Bond se lance à la recherche d’un trafiquant de diamants, à Amsterdam, et se retrouve face au terrifiant Blofeld. Ce dernier est en passe de finir la construction d’un gigantesque laser d’une puissance terrifiante, à l’aide de tous les diamants qu’il a rassemblés, pour détruire Washington.

Au casting : Sean Connery, Charles Gray, Jill St John, Jimmy Dean, Norman Burton…

France 2 rend hommage à Sean Connery demain soir, dimanche 1er novembre 2020, à partir de 21h05. Deux films que vous pourrez également regarder en streaming via la fonction direct de France.TV.

