Sean Connery est mort. Bien triste nouvelle en ce week-end de la Toussaint avec l’annonce de la mort par la BBC de l’acteur britannique Sean Connery, premier comédien à avoir incarné James Bond sur grand écran et ce durant 7 films.



Considéré par de nombreux fans comme le meilleur acteur à avoir incarné l’agent 007 dans la célèbre franchise, il était âgé de 90 ans.

Véritable icône du cinéma, et en dehors de son rôle d’agent secret le plus célèbre de la planète, il avait aussi joué dans de grands succès commerciaux comme Le Nom de la rose (1986), Les Incorruptibles (1987), Highlander (1986) et Indiana Jones et la Dernière Croisade (1989).



« Indiana ? Mais c’était le nom du chien ! »

Pour moi Sean connery c’était aussi Indiana Jones et la dernière croisade. ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/TEusRPf6ld — Elodie Quéré (@Lodee42) October 31, 2020

Côté distinctions, il a reçu l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour Les Incorruptibles, le BAFTA du meilleur acteur pour son interprétation du moine Guillaume de Baskerville dans Le Nom de la rose et un Cecil B. DeMille Award en 1996 pour l’ensemble de sa carrière.

Toutes nos condoléances accompagnent bien sûr ses proches. Aujourd’hui un monstre sacré du cinéma s’en est allé…

