EXCLU Plus belle la vie : un retour très surprenant, un mort chez les Nebout (infos PBLV)

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 20 novembre Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre série quotidienne « Plus belle la vie » ? C’est samedi et comme tous les week-ends, Stars Actu vous en dit plus sur ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Jocelyn va mourir. En effet, alors qu’ils devaient se suicider ensemble avec Yolande, elle va se réveiller à ses côtés. Jocelyn est mort et Yolande comprend qu’il ne lui a pas donné les barbituriques pour qu’elle reste en vie…

Chez les Nebout, on essaie d’entourer Yolande du mieux possible mais elle plonge dans la déprime… Elle cherche à nouveau à en finir…



En prison, Mouss a un co-détenu qui est complètement fou… Et il ne vous est pas inconnu puisque c’est un ancien personnage qui fait son retour : le docteur Bruno Livia !! Mouss est épuisé de vivre à ses côtés et le gardien lui mène aussi la vie dure. Luna et Mila essaient toujours de l’innocenter, avec l’aide d’Abdel, son avocat. Mila prend tous les risques en intégrant une cité et en se frottant à des dealers tandis qu’Abdel cherche un lien entre Mazelle, le commissaire, et Mouss…

De son côté, Noé est amoureux de Manon, qui l’incite à faire des actions écologiques. Quant à Laetitia, elle n’arrive pas à assumer son histoire avec Valentin…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 2 novembre sur France 3

Eric et Ariane s’introduisent dans le bar et découvrent un homme mort. Il y a beaucoup de suspects potentiels. Claire et Alison s’inquiètent pour leur emploi au bar, désormais fermé pour enquête. Thomas questionne Roland et François sur leur alibi de la vieille. Le père et le fils racontent qu’ils étaient ensemble pour commander le poisson pour le restaurant. Sophie qui est convoquée au commissariat, jure à ses enfants que ce n’est pas elle la coupable…

Yolande a réfléchi, elle veut partir en beauté. Avec Jocelyn ils décident d’une date. Babeth et Patrick tombent sur une valise, et se demandent ce que trafiquent les grands parents. Yolande annonce à Babeth qu’ils préparent leur ultime voyage de noce et qu’après, ils reviendront pour placer Jocelyn…

Tom doit faire une formation couteuse à Londres, et pour lui payer, Laetitia veut faire du ménage de nuit au commissariat. Elle se fait engager par Mazelle au grand dam de Kevin…

