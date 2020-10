Déprogrammation « N’oubliez pas les paroles » : pas d’émission ce 17 octobre 2020, Jérémy 7ème plus grand maestro

5 ( 4 )



Déprogrammation « N’oubliez pas les paroles ». Attention fans de NOPLP ! L’émission est déprogrammée en ce samedi 17 octobre 2020 pour cause de match de rugby ! Ce soir France 2 diffuse en effet la finale de la Champions Cup entre le Racing 92 et les Anglais d’Exeter Chiefs.



Quant à « N’oubliez pas les paroles » la version classique du jeu ne sera pas de retour avant plusieurs semaines car les Masters prendront le relais dès ce lundi 19 octobre 2020.

Déprogrammation « N’oubliez pas les paroles » ce soir, mais une 7eme place pour Jérémy

Et si votre émission est déprogrammée ce soir, notez tout de même que les deux émissions diffusées hier soir se sont soldées par deux nouvelles victoires pour Jérérmy et 11.000 € de plus dans sa cagnotte. 10.000 dans le premier numéro, 1.000 dans le second.

Au total, et après 22 victoires, Jérémy est à la tête de l’incroyable somme de 235.000 € ce qui lui offre déjà la 7ème place du classement des plus grands maestros de l’histoire.



« N’oubliez pas les paroles » : classement des plus grands maestros

1 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 € pour 59 victoires

2 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 € pour 43 victoires

3 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 € pour 55 victoires

4 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 € pour 45 victoires

5 Maureen (en cours) 274.000 € pour 33 victoires

6 Violaine (mars 2016) : 242 000 € pour 25 victoires

7 Jérémy (en cours) : 235 000 € pour 22 victoires

8 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 € pour 52 victoires

9 Micka (juillet 2019) :213 000 € pour 26 victoires

10 Arsène (avril 2020) : 212 000 € pour 16 victoires

11 Valérie (août-sept 2020) : 203 000 € pour 37 victoires

12 Lucile (avril 2015) : 202 000 € pour 28 victoires

13 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 € pour 42 victoires

14 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 € pour 29 victoires

15 Denis (octobre 2015) : 184 000 € pour 19 victoires

16 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 € pour 35 victoires

16 ex aequo Mickaël (mars 2020) : 177 000 € pour 22 victoires

18 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 € pour 31 victoires

19 Toni (décembre 2017) : 162 000 € pour 13 victoires

20 Julien (juin 2015) : 161 000 € pour 20 victoires

21 Laurent (janvier 2017) : 159 000 € pour 19 victoires

22 Élodie (octobre 2016) : 155 000 € pour 15 victoires

23 Gauthier (février 2016) : 150 000 € pour 20 victoires

24 Franck (décembre 2016) : 141 000 € pour 10 victoires

25 Aline (février-mars 2018 ) : 135 000 € pour 30 victoires

26 Virginie (nov-decembre 2019) : 131 000 € pour 15 victoires

27 Cindy (décembre 2019) : 124 000 € pour 21 victoires

28 Estelle (mars 2020) : 123 000 € pour 18 victoires

29 Johanna (octobre 2017) : 122 000 € pour 10 victoires

30 Sarah (sept-oct 2018) : 121 000 € pour 33 victoires

Les masters dès lundi !

Et dès lundi place aux Masters 2020. Les 32 plus grands maestros de l’histoire seront de retour pour tenter de remporter jusqu’à 40 000 euros par jour, un voyage au soleil et le Trophée du micro d’argent.

Alors lundi dès 18h40 sur France 2 et France.TV. Qui succèdera à Kévin et remportera cette nouvelle édition des Masters ? Les nouveaux arrivés parviendront-ils à déstabiliser les anciens ?

N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES – les Masters, à partir du lundi 19 octobre, sur France 2 !

