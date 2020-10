Demain nous appartient spoilers : des départs, Noor fait la paix, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 19 au 23 octobre)

4.7 ( 16 )



Annonces





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 19 au 23 octobre 2020 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Comme tous less week-ends, Stars-Actu.fr propose aux fans les plus curieux d’en savoir plus sur ce qui les attend la semaine prochaine avec les résumés spoilers.



Annonces



Annonces

Et on peut déjà vous dire que toute la semaine va être consacrée aux recherches des disparus de l’expédition urbex !



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, alors que sur place les deux groupes ont du mal à garder espoir, à l’extérieur la police et les familles s’unissent pour tenter de les retrouver… en vain.

De leur côté, Rose et Antoine décident de quitter Sète. Mais Souleymane ne veut pas partir… Sandrine fait alors une proposition à Antoine et son fils. Maxime décide lui aussi de partir pour démarrer une nouvelle vie avec un nouvel objectif professionnel !



Annonces





Quant à Noor, elle va finalement faire la paix avec Samuel en fin de semaine.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 19 au 23 octobre 2020

Lundi 19 octobre (épisode 777) : Tandis que des tensions naissent et s’exacerbent parmi les disparus, leurs familles commencent à s’impatienter. Alex se porte volontaire pour participer aux recherches. Le comportement de Noémie devient inquiétant après une humiliation qui lui a fait subir Teyssier, le chef pâtissier. Les Beddiar essaient tant bien que mal de faire leur deuil, ce qui ravive les tensions entre Noor et Samuel.

Mardi 20 octobre (épisode 778) : Chloé est terrifiée à l’idée qu’il arrive malheur à sa fille. Tandis que Victoire s’inquiète pour Georges, l’autre groupe des disparus place tous ses espoirs en Amanda. Face aux circonstances douloureuses, Noor change d’attitude par rapport à Samuel. L’atmosphère se tend dangereusement entre le chef pâtissier Teyssier et ses élèves.

Mercredi 21 octobre (épisode 779) : Ben prend une décision qui pourrait se révéler catastrophique pour tout son entourage. Alex décide de continuer les recherches, seul, coûte que coûte. Maxime se laisse convaincre par Sara et Bart d’envisager sérieusement une nouvelle option pour son avenir. Rose apprend une nouvelle inquiétante concernant son père, ce qui la décide quant à la proposition qu’il lui avait faite.

Jeudi 22 octobre (épisode 780) : Marianne et Martin sont très inquiets pour les disparus après une révélation alarmante. Ils décident de garder le secret pour eux. Victoire, elle aussi, cache quelque chose à Georges. Maxime a pris une grande décision. Il ne reste plus qu’à savoir s’il va partager la nouvelle à Salomé ou non. Antoine se retrouve dans une position délicate : il doit choisir entre sa compagne et son fils.

Vendredi 23 octobre (épisode 781) : Après avoir cru être tout près du but, la police se retrouve de nouveau dans une impasse. Le premier groupe de disparus semble avoir trouvé un moyen de tenir bon, mais le deuxième s’en sort beaucoup moins bien. Noor décide de faire la paix avec Samuel, allant jusqu’à lui donner un coup de pouce inattendu. Avec l’accord de sa famille, Sandrine a une proposition à faire à Antoine et Souleymane.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 12 au 16 octobre

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 16 Aucune note

Liens sponsorisés