« Infidèle » du 8 octobre 2020 : deux épisodes inédits ce soir

4.8 ( 8 )



Annonces





« Infidèle » du 8 octobre 2020. Suite de la saison 2 inédite de votre série « Infidèle ». Rendez-vous 21h05 sur TF1 et MYTF1 pour de nouveaux épisodes.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Infidèle » du 8 octobre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 3 : Emma doute des réelles intentions de Gabriel, lui compte bien la mettre face à ses contradictions. Pour Mattéo, tout se complique. Sa relation avec Candice, son travail… Il va devoir faire face, seul. Luigi continue de dealer, malgré le passage de Jo à l’hôpital.

Épisode 4 : Emma, Luigi, Matteo et Juliette se recueillent devant la tombe des parents d’Emma. Et si un nouveau départ, ensemble, était possible ? Gwen et Eric ont des révélations à faire à Emma sur Gabriel. Candice plonge : drogue, infidélité, rien ne va plus… Un retour à la vie normale est-il encore possible ?



Annonces





Quelle audience en seconde semaine ?

La semaine dernière les deux premiers épisodes ont été salués par 3.4 millions de personnes soit 15% de l’ensemble du public. Un score en nette baisse par rapport au lancement de la saison 1 mais qui a permis à TF1 de décrocher la première place des audiences.

#Audiences @TF1 La saison 2 d'#Infidèle leader hier soir avec 3,4 millions de téléspectateurs pour le premier épisode. Les 2 premiers épisodes sont à voir et revoir sur @MYTF1 pic.twitter.com/hWJr7PgX5q — TF1 PUB (@tf1pub) October 2, 2020

« Infidèle », suite de la saison 2, ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés