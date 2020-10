Koh-Lanta les 4 Terres : qui a été éliminé lors de l’épisode 7 ? (résumé + replay 9 octobre)

4.4 ( 9 )



Koh-Lanta les 4 Terres, épisode 7 du vendredi 9 octobre 2020 – C’est parti pour le septième épisode de Koh-Lanta les 4 Terres. Après l’élimination d’Aubin au conseil des jaunes, place déjà au jeu de confort. Les jaunes sont plus motivés que jamais pour remporter la victoire !



Denis Brogniart accueille les deux tribus et leur présente la récompense : aller sur un bateau, écouter de la musique, danser, et profiter d’un délicieux buffet en plein milieu du Pacifique ! Il s’agit d’une épreuve avec un guide et 6 autres aventuriers aveuglés. Ces derniers doivent récupérer des sacs avec à l’intérieur, des pièces de bois pour reconstituer deux colonnes.



Chaque équipe choisit son guide : Bertrand chez les rouges et Alexandra chez les jaunes. Et alors que les jaunes perdent beaucoup de temps pour aller chercher les sacs, la victoire est pour les rouges !! Les jaunes sont très déçus et s’en veulent…

Les rouges profitent pleinement de leur confort tandis que chez les jaunes, l’ambiance est mauvaise et les tensions sont fortes.



L’épreuve d’immunité est annoncée. Il s’agit d’un classique de Koh-Lanta : les poteries à casser dans l’air, au dessus de l’eau. Et récupérer ensuite des tortues dans l’eau. C’est très serré mais la victoire est finalement pour les jaunes, notamment grâce à Dorian qui a été impressionnant !

De retour sur leur camps, les rouges parlent stratégie et élimination… Ça semble se jouer entre Marie-France et Sébastien. En effet, Sébastien est prêt à sacrifier son pote Fabrice et les autres aventuriers n’apprécient pas.

C’est l’heure du conseil. Et c’est finalement Sébastien qui est éliminé !

Si vous avez manqué l’épisode 7 du 9 octobre 2020, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 16 octobre pour suivre l’épisode 8 de « Koh-Lanta, les 4 Terres ».

