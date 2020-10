Un si grand soleil : Myriam entraine Claire, Bilal chamboulé, ce qui vous attend samedi 10 octobre (épisode n°499 en avance)

4.6 ( 12 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Exceptionnellement, un épisode de votre feuilleton « Un si grand soleil » sera diffusé demain, samedi 10 octobre. Et si vous êtes fan et impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 499 de ce samedi, Myriam va entrainer Claire à faire n’importe quoi !…



En effet, alors qu’elles ont volé lors de la soirée de Justine et que Claire ment à Florent pour l’achat des billets d’avion pour le Kenya, expliquant avoir eu son augmentation, Myriam veut continuer de voler !



Elle lui propose de cambrioler une villa. Claire refuse plusieurs fois avant de finalement accepter d’aider Myriam…

De son côté, Akim aimerait rentrer dans la police et il en parle à Manu. Ce dernier lui conseille de commencer par passer le concours d’adjoint de sécurité. Akim l’annonce ensuite à son frère, et à Lucille, qui sont tous les deux ravis et fiers de lui.



Quant à Elise, elle passe sa deuxième échographie avec Sofia. Elles décident finalement de connaitre le sexe du bébé : c’est une petite fille. Elise l’annonce à Bilal, qui est chamboulé même s’il sait qu’il ne sera pas vraiment le père de cet enfant…

Rendez-vous samedi 10 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

