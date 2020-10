« Les comiques préférés des Français : 50 ans d’humour » : les invités de Laurence Boccolini ce soir sur France 2

4.8 ( 5 )



« Les comiques préférés des Français : 50 ans d’humour », c’est ce soir sur France 2 avec Laurence Boccolini ! L’animatrice de « Mot de passe » fera le show et célébrera les plus grands humoristes français en profitant de l’anniversaire de 50 ans de rire (1970 – 2020). Alors rendez-vous 21h05 sur la chaîne et comme toujours sur France.TV



« Les comiques préférés des Français : 50 ans d’humour » : les invités

Depuis le Palais des Sports de Paris (Dôme de Paris), elle recevra les stars du rire et les jeunes talents d’aujourd’hui :

Les BODIN’S, Anne ROUMANOFF, Sandrine SARROCHE, les CHEVALIERS DU FIEL, GUS, Olivier DE BENOIST, Sandrine ALEXI, Isabelle VITARI, Pierre PALMADE, Michèle LAROQUE, VALENTIN, Roland MAGDANE, SELLIG, Jean-Marie BIGARD, Tanguy PASTUREAU…

Sur scène, ils interprèteront leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés de Coluche aux Inconnus en passant par Alex Métayer, Sylvie Joly ou Muriel Robin, l’occasion de revoir des images de leurs sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur 50 ans.



Envie d’une bonne tranche de rigolade ? Alors rendez-vous ce soir sur France 2 et/ou sur France.TV pour « Les comiques préférés des Français : 50 ans d’humour ». Quelque chose nous dit qu’on ne devrait pas s’ennuyer une seule seconde.

