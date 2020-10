« Koh-Lanta » du 23 octobre 2020 : encore deux éliminés ce soir !

4.6 ( 13 )



Annonces





« Koh-Lanta » du 23 octobre 2020. Ce soir dans « Koh-Lanta : les 4 terres » place à l’épisode n°9. Un épisode à partir duquel chacun va désormais courir sous ses propres couleurs. Oui mais cela n’empêchera pas de nouvelles alliances de se nouer…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Pour mémoire deux aventuriers ont été éliminés la semaine dernière : Marie-France et Hadja.

#KohLanta

😳"Je pense honnêtement qu'elle les a influencés"

Selon Hadja, c'est sûr, son élimination n'est pas un hasard !

Découvrez sa réaction à chaud 👇 pic.twitter.com/lNNO3sx4of — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) October 20, 2020



Annonces





« Koh-Lanta » du 23 octobre 2020 : dans l’épisode de ce soir

Si chacun vole désormais de ses propres ailes aux Fidji, les anciennes couleurs régionales, ainsi que le rouge et le jaune sont encore bien présents ! C’est une affaire de tiraillements, entre plusieurs alliances et plusieurs affections. Certains seront d’ailleurs bien en peine de choisir et auront bien du souci !

Et si les destinées sont désormais individuelles, les stratégies vont continuer de se faire en groupe. Choisir c’est renoncer, ainsi va la loi de Koh-Lanta….

Et attention car, tout comme la semaine dernière, il y aura de nouveau deux éliminés ce soir !

Un nouveau carton d’audience

Saison de tous les succès, « Koh-Lanta : les 4 terres » enchaîne les bonnes performances. La semaine dernière, nouveau carton avec 5.17 millions de fidèles et 24.7% de part de marché sur l’ensemble du public.

Notez de très grosses performances sur le public jeune et féminin avec par exemple 59% de pda auprès des 4-14 ans, 52% sur les 15-25 ans ou bien encore 40% auprès des fameuses ménagères (femmes de moins de 50 ans responsables des achats, ndrl).

#Audiences @TF1 Excellentes performances pour #KohLanta Les 4 Terres

Largement leader et puissant sur cibles 📍5,2M de Tvsp ✅40% PdA Frda-50

✅37% PdA 25/49

✅59% PdA 4/14

✅52% PdA 15/24

✅46% PdA 15/34 RV Ve 23/10 avec @DenisBrogniart et nos aventuriers à 21h @TF1

▶@Mytf1 pic.twitter.com/5kEu11IJpJ — TF1 Pro (@TF1Pro) October 17, 2020

Qu’en sera t-il cette semaine ? Des records sont-ils à prévoir alors que plus de 20 millions de Français sont tenus de respecter le couvre-feu ?

Ce soir place à l’épisode 9 de « Koh-Lanta : les 4 terres ». Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

Liens sponsorisés