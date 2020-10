« Le Crime de l’Orient Express » avec Kenneth Branagh et Johnny Depp : 5 choses à savoir sur le film de France 2 ce soir

4.6 ( 17 )



« Le Crime de l’Orient Express » mais version Kenneth Branagh est au programme télé de votre dimanche 18 octobre 2020. Une diffusion inédite en clair proposée par France 2 à partir de 21h05. Si vous n’êtes pas à la maison mais que vous êtes connectés, possibilité de regarder le film en live sur France.Tv via la fonction direct.



Dans cette adaptation sophistiquée et moderne du célèbre roman d’Agatha Christie, les 13 passagers sont tous suspects…



Au casting Kenneth Branagh, Johnny Depp, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe, Daisy Ridley, Penélope Cruz, ou bien encore Judi Dench.

« Le Crime de l’Orient Express » : résumé, histoire, synopsis

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau.



5 choses à savoir sur votre film

– Une rumeur persistante avait annoncé la présence d’Angeline Jolie au casting. Rumeur qui s’est avérée totalement fausse;

– Les producteurs du film (Mark Gordon et Simon Kinberg, ndrl) ont bataillé durant 5 ans pour obtenir les droits d’adaptation (source Allo-Ciné);

– Le tournage s’est déroulé en grande partie à Londres mais aussi à Malte;

– En décembre prochain, Kenneth Branagh présentera « Mort sur le Nil », un film qui fait suite à l’enquête de l’Orient-Express;

– Box office : assez beau succès en salles avec près de 353 millions de dollars de recettes à travers le monde. En France le film a attiré 1 464 983 spectateurs.

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce officielle de votre film

Plongez dans l’univers d’Hercule Poirot et d’Agatha Christie ce soir dans « Le Crime de l’Orient Express »…

