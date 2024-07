Demain nous appartient spoiler : Bastien sous le choc face à Mélody qui... (vidéo épisode du 31 juillet)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Bastien va être sous le choc dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, il va surprend Mélody entrain de pouponner avec Lucien, le fils de Georges !











Bastien surprend Mélody et Lucien

Bastien a été abandonnée à la naissance par sa mère biologique, qui n’est autre que Mélody. Et alors que jusqu’à présent Bastien la rejette et n’a pas envie de lui laisser une place dans sa vie, dans quelques jours dans les rues de Sète, il va la croiser…

Et Bastien va être choqué en découvrant que Mélody est avec Lucien, le bébé de Georges. La prof de sport a l’air complètement sous le charme du petit garçon et agit comme une maman… Quand Mélody croise le regard de Bastien, elle est bouleversée et comprend qu’il aurait préféré ne pas voir ça…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1738 du 31 juillet 2024 : Bastien face à Mélody et Lucien

