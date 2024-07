Jeux Olympiques de Paris 2024 : la cérémonie d’ouverture à suivre ce vendredi soir

Publicité





C’est aujourd’hui que sera donné le coup d’envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024. Rendez-vous ce vendredi 26 juillet 2024 à 19h30 sur France 2 et france.tv pour suivre la cérémonie d’ouverture.





La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris se déroulera ce vendredi 26 juillet en soirée le long de la Seine, entre le Pont d’Austerlitz et le Pont d’Iéna.







Publicité





Ce format inédit, soutenu par l’État français, les organisateurs et le CIO, vise à moderniser les traditions et à offrir un spectacle spectaculaire pour le lancement des JO.

Environ une vingtaine d’artistes se produiront sur scène pour un show grandiose de trois heures et demie. Parmi eux, Céline Dion, Lady Gaga, Aya Nakamura, Juliette Armanet et Sofiane Pamart, Rim’K, Philippe Katerine, ou encore le DJ Cerrone.



Publicité





Les barques transportant les athlètes partiront un peu avant le Pont d’Austerlitz, au niveau du Jardin des Plantes, et emprunteront un parcours de six kilomètres, traversant plus de huit ponts et passerelles parisiens, avant d’arriver au Pont d’Iéna, face à la Tour Eiffel. C’est là que le président Emmanuel Macron proclamera l’ouverture de la XXXIIIe Olympiade.

VIDÉO Jeux Olympiques de Paris 2024, la bande-annonce