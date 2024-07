Un Si Grand Soleil spoiler : Elisabeth violemment attaquée, Nicolas quitte Alix (résumé épisode du 19 août 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1450 épisode du 19 août 2024 – Elisabeth va être violemment attaquée dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques semaines, à quelques jours de son mariage, quelqu’un va mettre le feu à la voiture d’Elisabeth…











Laurine hors de contrôle

Laurine est hors de contrôle, aveuglée par son envie de venger la mort de son père. Et elle tient toujours Elisabeth pour responsable de la mort de François. Boris est inquiet pour sa soeur et en parle à sa mère, loin d’imaginer qu’elle aussi prépare sa vengeance sur Elisabeth. Catherine demande à Boris de venir se réinstaller à la maison et il accepte…

Muriel se confie à Elisabeth, sa voiture incendiée

Pendant ce temps là, Muriel se confie à Elisabeth au sujet de sa nuit passée avec Boris. Elle regrette d’avoir dérapé alors que sa priorité reste sa famille avec Eliott et Toma. Elisabeth invite Muriel à boire un verre chez elle, elle accepte. Mais au cours de la soirée, Elisabeth et Muriel découvrent la voiture d’Elisabeth en feu !

Nicolas quitte Alix

Alix a porté plainte contre Nicolas, qu’elle soupçonne d’être à l’origine du vol à la galerie. Mais la police peine à y croire et Becker privilégie la piste de l’arnaque à l’assurance ! Interrogé au commissariat, Nicolas a de quoi expliquer l’argent qu’a découvert Alix. Il nie toute implication dans le cambriolage. Plus tard, Nicolas confronte Alix et lui annonce que c’est fini entre eux !

Alix est abattue et appelle Ludo pour le prévenir… Elle pense qu’ils se sont trompés et regrette de l’avoir accusé à tort. Elle est abattue et déprime, seule à la galerie.



