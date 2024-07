Cérémonie d’ouverture des JO : qui était le porteur masqué de la flamme olympique ?

Publicité





C’est ce soir qu’avait lieu la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Durant toute la cérémonie, c’est un porteur masqué de la flamme olympique a fait le tour de Paris avant de finalement embraser la vasque olympique.





Mais qui était sous le masque ?







Dans les derniers relayeurs de la flamme en fin de cérémonie ce soir, on a pu voir Zinédine Zidane, Rafael Nadal, Serena Williams, Amélie Mauresmo, Tony Parker, Michaël Guigou, Allison Pineau, Jean-François Lamour, Florian Rousseau, Emilie Le Pennec, David Douillet, Alain Bernard, Laure Manaudou, Renaud Lavillenie, ou encore Laura Flessel.

Et c’est Teddy Rinner et Marie-José Pérec qui ont finalement embrasé ensemble la vasque olympique. Céline Dion a ensuite chanté « L’hymne à l’amour » d’Edith Piaf.



Mais à la surprise générale, et alors que sur les réseaux sociaux beaucoup pensaient à Kylian Mbappé, le porteur masqué n’a jamais tombé le masque et on n’a pas su de qui il s’agissait ! Frustration…