Ici tout commence : votre série déprogrammée, quand sera-t-elle de retour sur TF1 ?

Mauvaise nouvelle pour les fans du feuilleton culinaire de TF1 « Ici tout commence » puisque dès lundi et pour une durée de deux semaines, la série est déprogrammée.





En cause, les Jeux Olympiques de Paris 2024 !







En effet, si TF1 ne diffuse absolument pas JO, elle n’en a pas moins peur de la concurrence et a ainsi choisi d’enlever des grilles les séries « Plus belle la vie, encore plus belle » et « Ici tout commence ».

Résultat, il va falloir attendre jusqu’au lundi 12 août 2024 pour retrouver les deux feuilletons quotidiens de TF1. Et on peut déjà vous dire que le retour de Teyssier ne sera pas encore au programme, et l’institut Auguste Armand va même accueillir un nouveau directeur !



Plus d’infos à venir sur ce qui vous attend à la reprise durant le week-end sur Stars-Actu.