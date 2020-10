« Mask Singer » du 24 octobre 2020 : les perroquets démasqués, la star internationale était…. (+ dernières rumeurs)

4.4 ( 8 )



« Mask Singer » du 24 octobre 2020. Et voilà le second numéro de la saison 2 de « Mask Singer » est à présent terminé. Un prime un peu spécial puisqu’une star internationale s’est prêtée au jeu le temps d’une soirée… Deux magnétos, une prestation et une enquête express.



Du côté des « autres » masques et /ou costumes de cette saison, ce sont les perroquets qui ont été démasqués en toute fin de soirée.

« Mask Singer » du 24 octobre 2020 : la star internationale était…

Commençons par la fameuse star internationale qui s’était déguisée pour l’occasion en ballerine. Un magnifique costume et des indices délivrés au fur et à mesure du prime. Et il s’agissait d’Itziar Ituño, alias Raquel Murillo dite Lisbonne, dans la série de Netflix « La casa de papel »



Et derrière les perroquets se cachaient…

Et derrière les masques des perroquets ? Et bien comme nous vous l’indiquions il y a plusieurs jours déjà, il s’agissait bien des frères Bogdanoff, duo fort célèbre que Kev Adams a fini par démasquer lui aussi.

Et c’est les frères Bogdanov sous les perroquets 🦜 #MaskSinger pic.twitter.com/EvoFc01ZIn — MEDIA PLUS / #HALLOWEN 🎃 (@ambre_mediaplus) October 24, 2020

Les rumeurs sur les autres masques

Qui se cachent derrière les autres masques ?

On hésite beaucoup du côté des enquêteurs comme du côté des téléspectateurs. Certains paraissent toutefois être des évidences :

– Pour la renarde, tout le monde s’accorde à dire qu’il s’agit de Valérie Damidot;

– Pour le squelette, c’est le nom de Djibril Cisse qui revient le plus souvent même si celui d’Adil Rami est souvent cité;

– Pour le manchot, plusieurs noms reviennent : Larusso, Tal et dans une moindre mesure Ophélie Winter;

– Pour le requin, ça part un peu dans tous les sens. Aucun nom ne se détache vraiment;

– Pour le dragon c’est un peu le flou : plusieurs noms de grands chefs sont évoqués. Parmi eux Philippe Etchebest; Christophe Michalak; Norbert Tarayre;

– Pour l’araignée, le nom de Delphine Wespiser semble être une évidence : plusieurs références à Fort Boyard dans les magnétos indices. Le nom d’Élodie Gossuin revient lui aussi.

– Pour le Hibou, et alors que tout le monde imaginait un membre du Club Dorothée la semaine dernière, voilà que c’est le nom de Dave qui est le plus cité ce soir.

– Pour le robot, énormément de divergences sur les réseaux sociaux et aucun nom qui

se détache vraiment au terme de ce deuxième prime.

– Idem pour la pieuvre qui divise beaucoup sur la toile même si le nom d’Armelle revient un peu plus souvent peut-être.

Retrouvez « Mask Singer » samedi prochain sur TF1 dès 21h05 mais aussi à tout moment sur MYTF1 avec des vidéos bonus exclusives, des extraits et bien sûr le replay intégral de vos émissions.

