EXCLU Plus belle la vie : Mouss pris au piège, Babeth découvre le projet de Jocelyn (infos PBLV)

4.6 ( 26 )



Annonces





EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 13 novembre Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Comme week-end, Stars Actu vous en dit plus sur ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Annonces



Annonces

Et dans trois semaines, on peut vous dire que Mouss va pris au piège, victime d’une grosse machination !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, Mouss va être accusé de meurtre et le responsable de la machination contre lui n’est autre que Mazelle, le nouveau commissaire du Mistral ! Mila et Luna vont s’unir afin d’aider Mouss à sortir de prison, et c’est Abdel qui va assurer sa défense.



Annonces





Et même si Xavier Revel ne croit pas Mouss coupable, Mazelle ne va pas hésiter à placer de fausses preuves dans la chambre de Mouss !

De leur côté, Yolande et Jocelyn préparent leur suicide… Babeth et Patrick découvrent leur projet et une course contre la montre s’engage afin qu’ils arrivent à temps.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 26 octobre sur France 3

Roland ne comprend pas le geste de Thomas. Désormais, le père devra choisir son camp et se positionner. Roland demande à Thomas de prendre du recul et de ne pas revenir travailler au bar pendant quelques temps. Mathieu a été entendu par la police militaire puis laissé en liberté mais toujours sous le coup d’une mesure d’éloignement. Sophie a peur pour elle et ses enfants. Elle leur demande de rester prudents et de sortir le moins possible. De son côté, Roland questionne François sur ses intentions…

Sébastien offre une boite de calissons à Marie pour stimuler sa mémoire. Ils retrouvent leur complicité. Laetitia est malheureuse et met de la distance entre elle et Sébastien. Elle lui demande même de quitter son appartement. Sébastien est attristé mais comprend sa décision…

Un nouveau commissaire est nommé au Mistral. Patrick qui s’y voit déjà, est déçu d’apprendre qu’il n’est pas l’élu…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 26 Aucune note

Liens sponsorisés