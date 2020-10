« Mask Singer » nouveaux indices : qui se cache derrière le hibou ?

4.6 ( 11 )



Annonces





« Mask Singer » nouveaux indices. Samedi dernier sur TF1 vous avez fait connaissance avec les costumes et/ou masques de la saison 2 de « Mask Singer ». Parmi eux, le hibou. Et si les premiers indices n’ont pas vraiment aidé nos enquêteurs de « choc », la production a décidé d’offrir aux téléspectateurs de nouveaux indices à J-2 du second prime…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Avant de les découvrir, petit rappel de ce que l’on sait déjà à propos de ce personnage mystérieux

Indice n°1 : « Je suis passé par la case AB ».

Puis dans le magneto de présentation, le hibou de nous a révélé qu’il était un guerrier non violent, qu’il avait marqué toute une génération et qu’il avait chanté avec Dorothée.



Annonces





« Mask Singer » nouveaux indices

Et aujourd’hui la production nous révèle d’autres indices en images… Tout ce qui est arrivé au hibou, il l’a voulu et souhaité. L’amour ça le connaît et quoiqu’il fasse, il est un passionné. Son premier amour a rimé avec bateau et exploration comme il en rêvait plus jeune. Aujourd’hui, et même s’il a toujours été nomade, le hibou s’est enfin posé même s’il n’a rien perdu de sa liberté.

Ces nouveaux indices vous aident-ils ou au contraire remettent-ils tout en question ? Vos certitudes d’hier ont-elles été balayées ?

Qui se cache derrière le hibou ?

La semaine dernière nos 4 enquêteurs ont pensé à Vincent Lagaf’, Bernard Minet, Jacky ou bien encore Anthony Dupray.

De notre côté nous avons proposé sur les réseaux sociaux le nom de Patrick Simpson-Jones alors que d’autres ont plutôt pensé à Sébastien Roch, Christophe Rippert ou bien encore Gérard Vives

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 2 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous samedi soir TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés