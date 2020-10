Demain nous appartient spoiler : Ben fait un terrible aveu (VIDEO)

5 ( 5 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Rien va plus dans la grotte où tout les membres de l’expédition urbex sont retenus prisonniers dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, alors que Clémentine est au plus mal et culpabilise concernant leur bouteille d’eau, Ben va péter un cable et fait un terrible aveu…



Dans quelques jours, il va reconnaitre que c’est lui qui a vidé toute l’eau de la bouteille !



Dans la grotte, l’état de Clémentine s’aggrave. Ulysse en remet une couche sur l’affaire de la bouteille d’eau. L’échange s’envenime de plus belle entre lui et Sacha. De peur que la situation devienne hors de contrôle, Ben fait un terrible aveu !

Demain nous appartient spoiler l’aveu de Ben



