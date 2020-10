Un si grand soleil : Cécile rencontre Christophe, Joshua retrouve Claire, ce qui vous attend vendredi 23 octobre (épisode n°510 en avance)

5 ( 7 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 510 du vendredi 23 octobre, Cécile va faire la connaissance de Christophe Lemeur.



Annonces



Annonces

En effet, alors que l’enquête sur la mort de Madame Seguin commence, Cécile se demande si le chien n’a pas vu le meurtrier et elle fait des recherches sur la mémoire du chien…



Annonces



Annonces



Annonces





Cécile veut organiser une reconstitution avec le chien, le neveu de Madame Seguin qui est aussi son unique héritier, et son assistante de vie. Elle veut faire appel à un spécialiste du comportement animal et c’est Christophe Lemeur qu’on lui envoie…

Christophe est sous le charme de Cécile mais ses espoirs sont anéantis quand Cécile lui présente son mari, Alain.



Annonces





De son côté, Maureillas fait des avances à Myriam. Claire lui conseille de ne pas céder… Et à l’hôpital, Claire retrouve Joshua, dont les relations avec son ex sont toujours aussi tendues. Joshua tente de se rapprocher de Claire, qui le repousse et lui rappelle que leur histoire est terminée…

Rendez-vous vendredi 23 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés