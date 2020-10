4.9 ( 10 )



« La France a un Incroyable Talent » vidéo(s). Alors que l'émission réalise d'excellentes performances d'audience depuis le début de cette nouvelle saison, ne loupez pas l'épisode 3 de la saison 15 qui sera diffusé ce mardi 3 novembre 2020 sur M6 et 6PLAY.



Vous allez en effet découvrir l’incroyable et impressionnante Léa Kyle ! Elle a la faculté de se changer en 1/4 de seconde.

« La France a un Incroyable Talent » vidéo(s) : l’impressionnante Léa Kyle !

Magicienne professionnelle depuis un an, Léa Kyle a découvert l’univers de la magie par le biais de son compagnon Florian Sainvet, qui a participé à l’émission en 2009. Esthéticienne avant sa reconversion professionnelle, et passionnée de couture, c’est vers le quick change qu’elle a choisi de se tourner. Sa fraîcheur convaincra-t-elle nos jurés ?

Mieux que des mots, des images. Et surtout regardez bien la vidéo jusqu’au bout car vous n’êtes pas au bout de vos surprises.



Difficile de ne pas être impressionné par sa performance, non ? Pour en voir un peu plus rendez-vous sur M6 et 6play ce mardi 3 novembre 2020 pour la suite des auditions de la saison 15 de « La France a un incroyable talent ».

C’est une soirée riche en émotions et un casting des plus éclectique qui attend les fidèles de l’émission. Reste à savoir si ces incroyables talents parviendront ou pas à séduire Hélène Ségara, Marianne James, Sugar Sammy et Éric Antoine.

« La France a un Incroyable Talent » une émission présentée chaque semaine par Karine Le Marchand.

