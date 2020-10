« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 3 octobre 2020 : 2 épisodes inédits au programme ce soir sur M6 (saison 2)

5 ( 3 )



« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 3 octobre 2020. Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 2 inédite de votre série « The Rookie : le flic de Los Angeles » avec le beau Nathan Fillion. Au programme ce samedi soir, les épisodes 7 et 8, suivis de 4 rediffusions.



Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et/ou en replay et streaming vidéo sur 6play.



« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 3 octobre 2020 : vos deux épisodes inédits de ce soir

❱ Saison 2 – épisode 7 : Prudence

Nolan se demande s’il souhaite être à nouveau père. Bradford et West aident une équipe de football américain en jouant les entraîneurs bénévoles. Chen et Harper sont en charge des réunions de conseils de quartier.



❱ Saison 2 – épisode 8 : Une journée particulière

Nolan passe sa journée d’anniversaire à surveiller une scène de crime. Bradford et West vivent une journée agitée alors qu’ils vont recevoir la médaille du mérite. Grey évalue Harper à la demande de cette dernière.

"Faut être un peu barge pour faire ce boulot" 😅😂

Pour son anniversaire, Nolan va être gâté !

📺 #TheRookie, ce soir à 21.05 pic.twitter.com/Cnkv85g2jo — M6 (@M6) October 3, 2020

« The Rookie : le flic de Los Angeles » est de retour ce soir sur M6. Soyez au rendez-vous !

