« Taratata 100% live » du 30 octobre 2020 : artistes et invités de ce soir sur France 2

Ce soir, juste après « Les petits meurtres d'Agatha Christie », retrouvez le deuxième numéro de la saison de « Taratata 100% live ». C'est à 22h45 que ça passe et c'est bien sûr sur France 2 et/ou France.TV



« Taratata 100% live » du 30 octobre 2020 : artistes et invités de ce soir

VIANNEY ! Fidèle de l’émission, il revient présenter son troisième album, « N’attendons pas ». Il nous offrira deux extraits, « Beau-Papa » et « Merci pour ça », ainsi qu’une reprise de « Dancing in the dark » de Bruce Springsteen avec la jeune chanteuse parisienne CLOU.

HATIK, le phénomène rap de l’année, révélé dans la série « Validé », interprètera son hit « Angela » qui reprend le thème du fameux succès du groupe Saïan Supa Crew. Il sera ensuite rejoint par JOK’AIR sur le titre « La Meilleure », autre extrait de son album « Chaise pliante », et nous offrira une reprise de Corneille, « Comme un fils ».

Pour la première fois à la télévision, la nouvelle révélation rock canadienne JJ WILDE, chantera « The Rush », extrait de son premier album « Ruthless ». Avec THE LAST INTERNATIONALE, qui a signé un contrat discographique sur notre plateau, elle reprendra également « Beast of Burden » des Rolling Stones.

Enfin pour la première fois, Taratata recevra l’artiste allemande de 18 ans ZOE WEES ! Elle interprètera « Control », une chanson très personnelle qui évoque son combat contre l’épilepsie dont elle souffrait enfant.

Bonus, extraits, live…. sur Mytaratata.com

