« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 30 octobre : ce soir l’épisode « Ding Dingue Dong » (rediffusion)

« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 30 octobre 2020. Ce soir France 2 rediffuse un épisode de sa série à succès « Les petits meurtres d’Agatha Christie ». Dès 21h05, enfin normalement, (re)découvrez l’épisode « Ding Dingue Dong » adapté du roman « Les vacances d’Hercule Poirot » d’Agatha Christie (titre original, « Evil under the sun » ndrl).



Au casting Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Elodie Frenck, Cyril Guei, Dominique Thomas, Marie Berto, Berenice Baoo, Arnaud Binard

Rendez-vous également en replay et streaming sur France.TV.

« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 30 octobre 2020 : votre épisode

Un jeune patient est sauvagement assassiné dans la clinique psychiatrique du Docteur Rodier. Laurence enquête parmi les malades mentaux mais il est perturbé : sa fidèle secrétaire Marlène ne se maquille plus, ne se coiffe plus, elle n’a plus goût à la vie. Le diagnostic du Docteur Rodier est sans appel : une dépression. Laurence convainc Marlène de faire un séjour dans sa clinique. C’est elle qui découvrira le corps de Clarisse, la très belle femme du Docteur Rodier, étranglée dans le parc. Pas vraiment idéal pour retrouver sa joie de vivre… D’autant plus que le suspect numéro un n’est autre que… le Commissaire Laurence lui-même. Marlène et Alice Avril découvrent stupéfaites qu’il était l’amant de Clarisse Rodier avec qui il entretenait une aventure très passionnelle. Laurence est arrêté. Convaincue de son innocence, Alice s’invente de faux diplômes et se fait engager comme infirmière à la clinique psychiatrique pour reprendre l’enquête.



Quelle audience ?

Cet épisode a été diffusé une première fois en septembre 2019. À l’époque, mais sans Koh-Lanta en face, il s’était placé en tête des audiences de la première partie de soirée en réunissant 4.5 millions de téléspectateurs pour 23.1% de part de marché sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl).

Vidéo : le bêtisier

Mieux qu’une bande-annonce, un bêtisier pour se mettre dans l’ambiance…

Retrouvez aussi « Les petits meurtres d’Agatha Christie » sur les réseaux sociaux avec le #PetitsMeurtres !

