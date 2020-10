The Voice Kids : Julien Doré super coach de la finale en direct (VIDEO)

4.7 ( 16 )



C’est samedi qu’aura lieu la grande finale de The Voice Kids 2020, en direct sur TF1. Et pour l’occasion, Nikos Aliagas et Karine Ferri vont accueillir le chanteur Julien Doré en tant que « Super Coach ». Il va ainsi prendre place dans un des célèbres fauteuils rouges aux côtés de Jenifer, Kendji Girac, Soprano et Patrick Fiori !



Julien Doré, le dandy chic de la pop française, qui compte déjà 12 ans de carrière et qui a vendu plus de 1,5 million d’albums, va s’investir à 100% dans ce nouveau rôle.



Il assistera aux répétitions des 8 finalistes et leur donnera de précieux conseils aux côtés de leur coach. Lors de cette finale, il chantera également avec les talents et sera présent tout au long de la soirée pour commenter les prestations des Kids et les soutenir.

Une chance pour nos 8 finalistes Rania, Enzo, Lissandro, Sara, Rebecca, Ema, Naomi et Abdellah qui devront donner le meilleur d’eux-mêmes afin de séduire les téléspectateurs. En effet, seul le public désignera le grand gagnant de l’édition 2020 qui sera sacré « THE VOICE KIDS ».



Une fois de plus, de grands moments d’émotions sont à prévoir à la fois pour les talents, les coachs et les téléspectateurs !

Quel talent de l’équipe de Jenifer, Kendji Girac, Soprano ou Patrick Fiori remportera le trophée ? Qui va succéder à Soan et devenir « THE VOICE KIDS 2020 » ?

VIDEO bande-annonce de la finale de The Voice Kids 2020

