Audiences TV prime dimanche 15 novembre : « Death Wish » largement en tête

4.6 ( 14 )



Annonces





Audiences TV prime dimanche 15 novembre 2020. Hier soir du cinéma sur TF1 et France 2 alors que France 3 proposait un nouvel épisode de sa série « Les enquêtes de Vera » qui, il y a une semaine à peine, surprenait tout le monde en s’imposant en tête des audiences. A t-elle réitéré l’exploit cette semaine ? Réponse tout de suite…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Et bien non.. C’est TF1 qui s’est en effet imposée hier soir avec la première diffusion en clair du film « Death Wish » porté par Bruce Willis. Verdict : 6.28 millions d’amateurs de gros bras soit 26.1 % du public présent devant son poste de télévision.

Carton sur cibles avec notamment 34% de part d’audience auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Annonces



#Audiences @TF1 📌 #DeathWish très largement leader hier soir avec 6.3M de tvsp. ✅ 34% de pda FRDA-50a

✅ 34% de pda 25-49a

💪 pic.twitter.com/RKuOTiFaiZ — TF1 Pro (@TF1Pro) November 16, 2020

Audiences TV prime dimanche 15 novembre 2020 : autres chiffres

On retrouve ensuite France 3 et « Les enquêtes de Vera » dont le premier épisode inédit a pu compter sur 3.93 millions de fidèles et 15.6 % de part de marché sur l’ensemble du public.

France 2 dégainait pour sa part « Casino Royale » avec la première de Daniel Craig dans le rôle de l’agent 007. 21ème opus de la saga James Bond, le film a pu compter sur 3.58 millions d’inconditionnels (pda 16%)

Sur M6 le magazine « Capital » menait l’enquête sur nos plats préférés. Et cela a fait saliver 2.23 millions de papilles soit 9.2 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de dimanche devant la petite lucarne.

Enfin notez le succès d’Arte avec le film de Bryan Singer « Usual Suspects » vu ou revu par 1,45 million de téléspectateurs (pda 5.8%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

Liens sponsorisés