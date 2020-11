« Balthazar » du 19 novembre 2020 : deux épisodes inédits ce soir (saison 3)

5 ( 8 )



Annonces





« Balthazar » du 19 novembre 2020. Suite de la saison 3 de votre série « Balthazar » ce soir sur TF1 avec Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Balthazar » du 19 novembre 2020 : vos deux épisodes inédits

Ce soir les épisodes « Dos au mur » et « Contre tous ».

« Dos au mur » : La voiture de Balthazar roule à tombeau ouvert, Hélène et Balthazar à l’intérieur. Poursuivis par l’armée, ils sont rattrapés, arrêtés, et contraints d’ouvrir le coffre, à l’intérieur duquel se trouve le corps d’un homme qui s’est pris une balle dans le ventre. Une balle tirée par le pistolet du capitaine Bach. Comment en sont-ils arrivés là ? Sommés de s’expliquer par la police des polices, Balthazar et Hélène racontent les 48H qui les ont conduits à cette situation.

« Contre tous » : Le corps d’Anna, mère de famille, est retrouvé dans une chapelle, roué de coups. Dans son sac à main, un ADN qui relie sa mort à celle de deux autres femmes sur les douze derniers mois. Ces femmes ont-elles été victimes d’un tueur en série ? Balthazar réalise qu’Anna pratiquait le « free fight » dans des combats clandestins. Grâce à lui, Hélène et Delgado arrêtent l’assassin d’Anna, une autre combattante qu’elle venait d’humilier dans l’arène. Mais elle nie avoir tué les autres femmes. Effectivement, l’ADN ne colle pas…



Annonces





Ces deux inédits seront suivis de deux rediffusion dès 23h05.

Un nouveau record d’audience ?

La semaine dernière « Balthazar » a fait un retour fracassant avec 7.37 millions de téléspectateurs pour 30 % de part de marché.

#Audiences @TF1Pro J1 Enorme carton pour le lancement de la nouvelle saison de #Balthazar , en forte hausse: ✅7, 4 millions de tvsp (ep1) – + 1M sur 1 an

✅6,6 M de tvsp en moy sur la soirée

📌29% pda Frda-50 RDV jeudi prochain pour un nouvel épisode

Replay sur @MYTF1 pic.twitter.com/QgRhvo1dc0 — TF1 Pro (@TF1Pro) November 13, 2020

En sera t-il de même ce soir ? « Balthazar » va t-il faire encore plus fort ce soir ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés