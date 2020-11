Un si grand soleil : Florent confirme sa décision, Manu cherche Elsa, ce qui vous attend jeudi 19 novembre (épisode n°520 en avance)

4.5 ( 11 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 520 du jeudi 19 novembre, Florent va confirmer sa décision de quitter Claire et s’installer chez Sabine !



En effet, alors qu’il retourne à l’appartement pour récupérer ses affaires, il tombe sur Claire qui essaie encore une fois de le convaincre qu’elle lui a menti pour la bonne cause.



Mais Florent se sent trahi et lui confirme que c’est terminé entre eux ! Il accepte la proposition de Sabine de s’installer dans sa chambre d’amis et elle en informe Enzo, pas vraiment ravi à cette idée… De son côté, Enzo va voir Claire pour la remercier pour son soutien et lui dire qu’il veut continuer à la voir malgré tout.

Pendant ce temps là, Manu recherche Elsa. Il est convaincu qu’elle est de retour et se rend à sa planque… Elsa le voit de loin et va informer Virgile, qui décide que c’est trop risqué pour elle de retourner là-bas. Il lui assure qu’il va lui trouver une nouvelle planque.



Manu vient ensuite voir Virgile au camping. Il l’interroge sur Elsa et ce dernier sous-entend qu’elle pourrait effectivement être de retour pour un braquage… Manu est inquiet pour elle et Virgile promet de le prévenir s’il en sait plus… Virgile et Elsa écoutent ensuite les pirates de la route, ils doivent se préparer pour le braquage en seulement deux jours ! Virgile pense que ça craint.

Rendez-vous jeudi 19 novembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

