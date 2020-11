« Capitaine Marleau » du 3 novembre 2020 : ce soir « Ne plus mourir, jamais » avec Isabelle Adjani (rediffusion)

4.8 ( 17 )



« Capitaine Marleau » du 3 novembre 2020. Vous l’avez désignée comme nouvelle reine de l’audimat. Ce soir la capitaine de gendarmerie la plus déjantée du PAF est de retour pour deux épisodes en rediffusion.



À commencer par « Ne plus mourir, jamais » ave Isabelle Adjani en guest. Renez-vous dès 21h05 et bien sûr sur France.TV pour le replay. Il sera suivi dès 22h40 de l’épisode « À ciel ouvert ».

« Capitaine Marleau » du 3 novembre 2020 : épisode « Ne plus mourir, jamais »

Le corps d’une jeune femme est retrouvé dans le fleuve. Le capitaine resserre son étau sur Isabelle Laumont, femme imprévisible, et pour cause : elle est sortie il y a quelques mois de quinze ans de coma. Or, à son réveil, Isabelle a découvert que l’homme avec qui elle vivait avant son accident venait d’épouser… Elise, la jeune femme que l’on vient de retrouver noyée !



« On m’a volé ma vie ! » affirme Isabelle, bien décidée à tout regagner : ses capacités physiques et mentales, son poste de chercheuse scientifique, sa fille adolescente qui ne croyait pas qu’elle se réveillerait un jour, et son mari. Jusqu’où ira-t-elle pour arriver à ses fins? A-t-elle tué celle qui a pris sa place?

Marleau comprend surtout qu’Isabelle semble être la coupable idéale et qu’elle dérange ! Elle n’aurait jamais dû renaître ! Et c’est bientôt elle qui est en danger. A Marleau de la protéger, tout en cherchant à identifier le meurtrier…

#CapitaineMarleau 🆚 Isabelle Adjani : une rencontre au sommet à revoir demain à 21.05 ! pic.twitter.com/C8meHRH22x — France 3 (@France3tv) November 2, 2020

« Capitaine Marleau » mène l’enquête à sa manière ce soir sur France 3 dès 21h05 mais aussi en avant-première et replay sur le site et/ou l’application France.TV.

