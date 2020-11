« La France a un Incroyable Talent » du 3 novembre : ce soir Antony, Mila, Éloïse, Mr Chepair, Léa Kyle…

4.7 ( 13 )



« La France a un Incroyable Talent » du 3 novembre 2020. Troisième soirée de la saison 15 de « La France a un Incroyable Talent » ce soir sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en live puis en replay sur la page dédiée de 6PLAY.



« La France a un Incroyable Talent » du 3 novembre 2020 : les artistes de ce soir

Les auditions se poursuivent avec de nouveaux numéros à couper le souffle ! Pour cette troisième soirée, un casting des plus éclectique se présente à Hélène Ségara, Marianne James, Sugar Sammy et Éric Antoine, déterminé à tout donner pour accéder aux demi-finales et tenter de remporter les 100 000 euros. Pour accéder à la suite de la compétition, ils devront remporter un minimum de 3 oui ou décrocher un des 5 précieux Golden Buzzer synonyme de qualification directe en finale.

Danse, chant, acrobaties, disciplines inédites, La France a un Incroyable Talent continue d’innover et vous garantit cette semaine encore un spectacle pour tous les goûts.

Parmi les numéros que vous découvrirez ce soir

Antony César : Artiste inclassable et autodidacte, Antony est issu d’une famille de circassiens depuis 5 générations. Son enfance passée dans les coulisses de cirques, à regarder ses parents performer, le pousse à se lancer à son tour dans cette voie en ajoutant la danse à ses performances. Après avoir hésité à faire l’émission depuis plusieurs années, Antony se sent désormais prêt à bluffer le jury et le public : son numéro sera-t-il à la hauteur pour atteindre l’étape suivante ?

Éloïse Lapaille : Gendarme de 21 ans, Éloïse a commencé la guitare et le chant toute petite par le biais de celui qu’elle appelle aujourd’hui son géniteur. Témoin de victimes de violences conjugales, son engagement dans les forces de l’ordre a été une véritable vocation mais c’est sa passion pour la musique qu’elle souhaite aujourd’hui partager sur le plateau. Elle tentera de séduire le jury par sa surprenante voix groove en reprenant un titre bien connu de nos jurés et du public.

Mr Chepair : À 38 ans, Mr Chepair, brancardier de profession et rappeur sur scène, participe à La France a un Incroyable Talent pour délivrer un message essentiel. Éprouvé par la saturation des hôpitaux pendant le confinement, il a écrit un rap puissant pour rendre hommage au personnel soignant mais aussi dénoncer les conditions de travail et le manque de personnel dans les hôpitaux. Les jurés seront-ils séduits par sa douceur et sensibles à son message ?

"Au pays des blouses blanches, je te garantis qu'il fait noir" 😷👨‍⚕️👩‍⚕️

Brancardier et rappeur, Mr Chépair pousse un cri d'alarme sur la situation sanitaire #LFAUIT mardi à 21.05 avec @MJamesOff, @sugarsammy, @eric_antoine, @helenesegaraoff pic.twitter.com/H2RxRyPljd — M6 (@M6) October 30, 2020

Slow Perilleux : Doyen historique de l’émission du haut de ses 91 ans, Bernard est slameur depuis près de 10 ans et a écrit près de 500 poèmes ! Son texte, plein de malice et d’émotion sur le thème… de la vieillesse, séduira-t-il le jury ?

Mila. À 14 ans cette danseuse passionnée espère pouvoir, à travers une chorégraphie époustouflante, sensibiliser au harcèlement.

Alex Dowis : Alex est un artiste unique utilisant la peinture phosphorescente, les ombres et la lumière pour produire des tableaux d’une grande poésie. Une décoration de l’invisible imaginative qui emmènera tout le monde dans son univers. Sa prestation lui permettra-t-elle d’accéder à l’étape suivante ?

Léa Kyle : Magicienne professionnelle depuis un an, Léa Kyle a découvert l’univers de la magie par le biais de son compagnon Florian Sainvet, qui a participé à l’émission en 2009. Esthéticienne avant sa reconversion professionnelle, et passionnée de couture, c’est vers le quick change qu’elle a choisi de se tourner. Sa fraîcheur convaincra-t-elle nos jurés ?

« La France a un incroyable talent » revient ce mardi 3 novembre 2020 sur M6 et 6PLAY.

