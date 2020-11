Ce soir dans « Koh-Lanta, les 4 Terres », une épreuve éliminatoire (VIDEO épisode 12)

4.9 ( 7 )



Annonces





Koh-Lanta les 4 Terres au programme TV de ce vendredi 13 novembre 2020 – Ce soir dans l’épisode 12 de « Koh-Lanta, les 4 Terres », ils ne sont plus que 8 aventuriers encore en course après les éliminations de Laurent et Alix lors du précédent épisode en binômes. Et ce soir, c’est une épreuve éliminatoire qui les attend !



Annonces



Annonces

A suivre également en live streaming et en replay sur myTF1.



Annonces



Annonces



Annonces





Aux Fidji, la compétition rentre dans sa phase finale. Les 8 concurrents encore en course commencent à penser à la finale de cette saison de Koh-Lanta. Les places sont chères, et les derniers rouges semblent mal embarqués… Mais c’est sans compter sur l’astuce et la ténacité de certains !

Alors quand Denis Brogniart leur annonce qu’il ne faut surtout pas perdre l’épreuve d’immunité puisque celui qui finira dernier sera éliminé sur le champs, la pression est plus forte que jamais…



Annonces





Entre déception, et bonheur intense, c’est le grand huit des émotions ce soir dans Koh-Lanta !

Koh-Lanta les 4 Terres – extrait vidéo de l’épisode du 13 novembre

"Malheur au vaincu !" 🔥

Les aventuriers n'auront pas le choix de gagner pour éviter l'élimination !

📆 #KohLanta demain à 21H05 sur @TF1 ! 👇 pic.twitter.com/1YjC003pcQ — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) November 12, 2020



Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés